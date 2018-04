L’explication douteuse des parents d’Alex sur ses visions (épisode 195)

Alexandre est toujours perturbé par ses visions. Il sait maintenant que ses flashs sont en réalité des souvenirs. Oriane, la voyante, le convainc d’aller interroger ses parents pour en savoir plus sur le souvenir de ce petit garçon au manteau rouge. Alex demande à ses parents si, pendant son enfance, ils sont passés à Sète. D’abord, Jacques et Catherine ne semblent pas se souvenir… Mais il leur revient un été où ils avaient fait un crochet par Sète pour aller voir les joutes. Le petit garçon était un copain avec qui Alex a joué toute l’après-midi dans la forêt. Alex semble dubitatif face à ces explications. Et si Jacques et Catherine avaient véritablement quelque chose à cacher ? Extrait de l’épisode 195 de Demain nous appartient.