L’interview de Catherine Allégret – Catherine / Jeanne ou les deux ?

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Catherine Allégret. La comédienne devra répondre à des questions sur elle et son personnage dans la série Demain nous appartient avec seulement trois choix de réponse : Catherine, Jeanne ou les deux ! Dans cette interview, Catherine confie que, comme Jeanne, elle est superstitieuse. Elle avoue que Jeanne Bellanger ne sait pas garder la tête froide, contrairement à Catherine. Dans la vie, la femme et le personnage sont des femmes de poigne et sont aussi très attachantes ! Pour finir, la comédienne répond à la question : qui est drôle ? Sans hésitation, elle répond que Catherine est beaucoup plus drôle que Jeanne ! Pour en savoir plus sur le personnage de Catherine Allégret dans Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.