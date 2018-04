L’intrigue « Manteau rouge » expliquée par Clément Rémiens et un message spécial pour vous !

Clément Rémiens qui incarne Maxime Delcourt vous dévoile en exclusivité la nouvelle intrigue de votre série préférée ! L’intrigue du « Manteau rouge » dans laquelle Alex Bertrand est au cœur d’une histoire mystérieuse. Comme vous l’avez vu dans les précédents épisodes, Bilel Beddiar avait malencontreusement manqué de vigilance causant ainsi la disparition du petit Medhi, le neveu de Leila Beddiar. Plus de peur que de mal, le garçon est retrouvé en vie. Chose encore plus étrange, avant cet évènement bouleversant, Alex avait été sujet de visions incessantes d’un petit garçon au manteau rouge et en danger dans une forêt. La question qu’il se pose : ces visions sont-elles réelles ? Ou est-ce le fruit de son imagination. Oriane Vasseur, une voyante va alors lui être d’une grande aide. Un autre évènement vient chambouler la vie de Maxime quand il apprend que Margot, sa petite amie, quitte Sète pour Paris. Comment va-t-il s’en remettre ? A vous de le découvrir dans les prochains épisodes. Découvrez également les plus beaux souvenirs du jeune acteur et les mérites que lui ont apportés Demain nous appartient.