Certains disent que l’amour commence par une bagarre. C’est la belle histoire d’Anna et Mathieu… Fraîchement arrivé à Sète, le jeune homme à prit le poste d’infographiste au sein du journal InfoSète. De son côté, Anna prend ses distances avec Karim, rien ne va plus entre eux d’eux. Anna et Mathieu finissent par se rapprocher. Lors de la prise d’otages, la police est aux trousses de Mathieu. Les amants rebelles s’aiment et ne peuvent plus se quitter. Alors que ce dernier doit impérativement quitter Sète… Vonts-ils finir par se retrouver ? Découvrez « La belle histoire d’Anna et Mathieu ». Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.