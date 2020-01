La belle histoire de Bart et Hugo

Hugo et Bart se sont appréciés dès leur première rencontre. D’une simple amitié va naître une grande histoire d’amour. Les deux jeunes hommes vont s’aimer, s’évader et se retrouver pour échapper aux problèmes du quotidien. Malgré les épreuves traversées, les relations brisées et le temps passé, la puissance de leur amour n’a cessé d’exister. Alors que Bart est en délicatesse dans implication du meurtre d’Arnaud, Hugo se montre une nouvelle fois présent. Lui fera-t-il prendre les bonnes décisions ou va-t-il participer à la déchéance de Bart ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.