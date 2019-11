La belle histoire de Flore et Arnaud

Depuis leur rencontre, Flore et Arnaud s’attirent, se plaisent et vivent un amour intense. Arnaud est pourtant déjà marié et quand Flore lui explique ne pas vouloir être sa maîtresse, il divorce, consolidant ainsi les liens charnels qu’il entretient avec Flore. Celle-ci vient de lui annoncer qu’elle songe à partir au Canada pour une très belle offre d’emploi. Pour Arnaud il n’en est pas question et le couple ne parvient plus à communiquer. Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour la suite de leur relation. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.