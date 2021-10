La belle histoire de Georges et Victoire

Retour sur l'histoire d'amour de Georges et Victoire. De leur premier baiser, à leur installation, ils ont traversé de nombreuses étapes ensemble, des hauts, et de bas. Mais l'accident de Victoire est fatal pour leur couple…