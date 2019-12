La belle histoire de Karim et Anna

D’une rencontre dans le cadre d’une enquête à un amour fougueux et intense, Karim et Anna ont traversé beaucoup d’épreuves ensemble. Les moments de bonheur passés n’ont cependant pas pu être plus forts que les moments compliqués. Ils ont donc décidé de se séparer et Karim a quitter Sète. Il vient cependant de faire son retour dans la ville et accompagnée d’une nouvelle copine ! Il risque d’y avoir des étincelles entre Anna et Karim dans les semaines à venir. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.