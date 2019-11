A son arrivée à Sète, Sofia à tout de suite été accueillie chaleureusement par Arthur. Malgré le handicap du jeune homme, les deux adolescents se sont rapidement rapprochés. Ca n’a pas été de tout repos avant qu’ils se mettent en couple, mais ils sont désormais plus soudés et heureux que jamais. Le tragique incendie n’a fait que renforcer leur amour. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.