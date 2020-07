La belle histoire de Soraya et Rémi

Une magnifique rencontre à l'hôpital, des liens fusionnels rapidement crées et un amour qui a toujours été intense, la relation entre Rémy et Soraya a majoritairement été ponctué de bons et beaux moments. Certaines périodes de doutes ont mis le couple en péril mais ils sont toujours réussi à réagir. Cependant, la récente rencontre entre Thomas et Soraya pourraient bien faire tout basculer…