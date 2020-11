La colère de Christelle - DNA du 18 novembre 2020 en avance

A l’hôpital, Charlie a subi des complications après une tentative d’extubation. Si elle est désormais hors de danger, Luke et Christelle se sont fait un sang d’encre. Renaud tente de rassurer Christelle, en vain. Cette dernière est furieuse et accuse le Dr Dumaze d’avoir failli tuer Charlie ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.