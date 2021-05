La femme de Sacha débarque à Sète ! - DNA du 18 mai 2021 en avance

Sacha appelle Juliette et apprend qu'elle veut se rendre au commissariat de Sète. Elle a rencontré Clémentine le jour de sa disparition et souhaite témoigner à la police. Effrayé par cette perspective, Sacha l'en dissuade, jouant sur la corde sensible. Il tombe ensuite nez à nez avec Martin et ses équipes. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.