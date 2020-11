La garde à vue de William prolongée ! - DNA du 17 novembre 2020 en avance

Sofia ne supporte pas d’imaginer son père enfermé dans une cellule. Et pour couronner le tout, la garde à vue de William a été prolongée ! Ce dernier a beau être le mari d’Aurore, Martin et Karim sont bien décidés à poursuivre cette enquête. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.