La police a retrouvé le sac d’Olivier… brûlé ! (épisode 493)

L’équipe de Martin a retrouvé des affaires tâchées de sang. On ne sait pas s’il s’agit de l’ADN d’Olivier Doucet. Les résultats des analyses devraient bientôt être révélés ! Georges et Aurore sont de plus en plus sceptiques… Le sac de sport du professeur a été aspergé d’alcool à brûler. Martin ne souhaite pas communiquer ses preuves à Clémentine et Garance. Les preuves ne révèlent aucune emprunte, ni même celles de Maxime. Olivier est-il encore en vie ? Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.