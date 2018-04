Les larmes de tante Pénélope (épisode 203)

De passage au Spoon, Chloé rencontre tante Pénélope et lui demande de ses nouvelles : « Alors, vous l’avez étranglé votre mari ? » dit-elle en rigolant. Mais Pénélope n’est pas d’humeur à rire. Elle a essayé de rendre jaloux son mari mais ça n’a pas marché. Chloé lui demande si elle peut s’assoir avec elle pour bavarder. Pénélope accepte mais la prévient qu’elle est en mode déprime. Tonton Jean est avec une autre femme et il n’a même pas appelé Pénélope depuis son départ. Chloé se confie sur l’infidélité de son mari et raconte que c’est de l’histoire ancienne et qu’elle lui a pardonné. Chloé essaye de rebooster Pénélope mais elle est trop triste car Jean ne l’appelle pas. Elle fond en larmes. Extrait de l’épisode 203 de Demain nous appartient.