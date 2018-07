EMOTION - En larmes, Victor se confesse sur sa mère (épisode 246)

Victor Brunet, le père de Lola se dévoile à Lou. Après avoir révélé que Lola est sa fille, celui-ci avait également déclaré aux Delcourt et aux Bellanger que sa mère avait été tuée au mas. Cette tragédie était alors au cœur de ses ambitions concernant l'achat du mas. Victor se confesse : « Un soir, j’étais couché et je ne dormais pas. Elle est venue me voir et elle m’a mis de la musique et ce n’était pas une berceuse, c’était du rock. On a dansé longtemps. ». « Elle rentrait toujours tard le soir et elle passait sa vie au mas. Elle se tuait au travail. Je me rappelle le moment où mon père m’a annoncé sa mort. Il s’avançait vers moi et il pleurait. Il m’a dit : Maman, ne viendra jamais. Ce jour-là, j’ai tout perdu. Après ça, mon monde s’est résumé à mon père et à moi. Il en voulait à mort après les Bellanger. Il m’a toujours dit que c’était de leur faute. ». Après ces mots poignants, Victor s’exprime sur sa relation fusionnelle avec son père et « Je laisserai personne se mettre au travers de mon projet » clame-t-il. Extrait de l’épisode 246 de Demain nous appartient.