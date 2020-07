Laura a appelé son père adoptif ! - DNA du 29 juillet 2020 en avance

Laura est de retour chez les Moreno mais ce n’était visiblement qu’une question de jours… Alors que Christelle pense enfin pouvoir s’occuper de sa fille et la convaincre d’aller à l’hôpital, le père de Laura débarque chez les Moreno ! Il est venu récupérer Laura et c’est visiblement la jeune fille qui aurait appelé au secours… Si elle venait à rentrer à la ferme ce serait signer son arrêt de mort. Sans soins médicaux, Laura risque très gros. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.