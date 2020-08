Laura découvre l'état de Christelle... - DNA du 7 août 2020 en avance

Christelle vient tout juste de sortir du coma après la difficile intervention qu'elle vient de vivre. Passée à un rien de la mort, Christelle peut enfin revoir Laura pour la première fois depuis l'opération. L'occasion pour la mère et la fille de discuter sur ce qu'il vient de se passer et plus globalement sur la place qu'occupera Laura au sein de la famille Moreno. Christelle souhaite d'ailleurs que Laura emménage chez eux. Laura est-elle enfin prête à s'habituer définitivement à sa nouvelle famille et leur mode de fonctionnement ?