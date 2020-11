Laura impliquée dans l'agression de Charlie ? - DNA du 20 novembre 2020 en avance

La police a récupéré une vidéo où l’on voit Laura se disputer avec Charlie sur la plage, et ce moins de 15 minutes avant son agression. Laura a beau admettre le différent, elle nie toute forme de violence de sa part. Karim et Aurore n’ont pas le choix, ils doivent fouiller sa chambre. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.