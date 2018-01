La crise que traverse Laurence Moiret et Sandrine Lazzari paraît plus profonde que prévue. Entre un travail prenant et des sorties de plus en plus récurrentes, Laurence s’éloigne un peu de sa famille, ce qui agace Sandrine. Plus préoccupant, Laurence commence à se rapprocher d’une autre femme…Extrait de l'épisode 133 de Demain nous appartient.