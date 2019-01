Laurence enfreint son assignation à résidence ! (Episode 390)

Laurence Moiret a réussi à obtenir l’accord du juge pour continuer de purger sa peine à son domicile. L’ancienne juge est donc assignée à résidence avec un bracelet électronique. Elle a des horaires à respecter pour sortir et doit passer la soirée chez elle, sous peine de déclencher une alerte et d’être considérée en fuite par la police. Ce soir, Arthur n’est toujours pas rentré. Laurence redoute que son fils aille voir Victor Brunet suite à leur altercation au Spoon. Sandrine et Arthur ne répondent pas au téléphone. Laurence panique… Elle a peur qu’il soit arrivé malheur à son fils et décide de quitter la maison après 20h30… Elle enfreint donc son assignation à résidence et risque de retourner en prison ! Extrait de l’épisode 390 de Demain nous appartient du jeudi 31 janvier 2018.