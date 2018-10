Laurence grille sa couverture en prison (épisode 306)

Laurence Moiret est toujours emprisonnée. Après sa tentative de suicide, elle est obligée de partager sa cellule avec une autre détenue. Caroline n’est pas facile à vivre, elle se montre agressive et dominante. Pour se protéger, Laurence s’est inventée une fausse identité et une fausse histoire. Si Sarah et les autres détenues apprennent qu’elle était juge, Laurence pourrait le payer très cher. Jusque-là, tout allait bien. Mais Caroline a grillé la juge Moiret, elle l’a vue à la télévision aux informations : « Tu vas payer pour toutes celles que tu as fait enfermer ici ». Laurence n’est plus protégée et risque de s’attirer des ennuis si tout le monde sait qu’elle était juge… Extrait de l’épisode 306 de Demain nous appartient du vendredi 5 octobre 2018.