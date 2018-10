Laurence obligée de se plier aux volontés de Caro… (épisode 307)

En prison, Caroline a découvert la réelle identité de Laurence. Elle sait qu’elle a été juge et compte bien lui faire payer maintenant qu’elles partagent la même cellule. L’ancienne juge Moiret devient donc la souffre-douleur de Caro. Elle veut lui faire nettoyer la cellule mais Laurence ne veut pas devenir son esclave ! Elle commence à se rebeller mais Caro a plus d’un tour dans son sac. Elle connait bien les gardiennes et menace Laurence de la faire participer à la promenade collective… Caro l’a met en garde : « Dehors, tu étais peut-être au-dessus de moi, mais ici c’est moi qui donne les ordres ! ». Pour se protéger des autres détenues et des menaces de Caro, Laurence est bien obligée d’accepter de faire le ménage dans la cellule… Extrait de l’épisode 307 de Demain nous appartient du lundi 8 octobre 2018.