Laurence et Sandrine au bord de la rupture…

Sandrine Lazzari est inquiète pour son couple. En effet, Laurence est de plus en plus distante et occupée par son travail de juge. Cette dernière retrouve Lou le temps d’un café au Spoon. Le courant passe bien entre les deux femmes. De retour chez elle, Laurence se dispute de nouveau avec Sandrine au point que leur fils Arthur s’inquiète. La famille Lazzari-Moiret serait-elle au bord de l’implosion ? Le rapprochement avec Lou y serait-il pour quelque chose ? Extrait de l’épisode 140 de Demain nous appartient.