Laurence va-t-elle bientôt sortir de prison ? (épisode 377)

Depuis la morte de la jeune Lola, la juge Moiret est en prison et attend son jugement. Loin de ses enfants, les temps sont durs et le moral est au plus bas. Laurence n’est pas sereine… Son ancienne camarade de cellule lui a mené la vie dure. Mais aujourd’hui, l’espoir revient pour la juge accusée. Son avocat vient lui rendre visite et lui annoncer qu’elle va pouvoir sortir de prison ! Elle pourra continuer de purger sa peine depuis son domicile grâce à un bracelet électronique en attendant son jugement. Cette nouvelle redonne le sourire à Laurence ! Elle va pouvoir rentrer chez elle et vivre avec ses fils. Mais comment Sandrine va-t-elle prendre son retour à la maison ? Extrait de l’épisode 377 de Demain nous appartient du lundi 14 janvier 2019.