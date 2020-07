Le clash de trop entre Sylvain et Christelle... - DNA du 15 juillet 2020 en avance

Sylvain ne comprend plus l'attitude de Christelle. Alors qu'il vient de la surprendre en train de voler de l'argent, Sylvain compte bien connaître les véritables raisons du comportement étrange de Christelle. Seulement, la discussion entre le couple ne passe plus… Le clash de trop pour Christelle et Sylvain ?