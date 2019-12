Le destin de Sofia

Sofia et sa famille se sont très vite intégrées à Sète. Arthur est l’un des premiers à avoir accueillie Sofia. Malgré le handicap d’Arthur, une belle histoire d’amour s’est créée avec Sofia. L’arrivée de ce premier petit copain a d’ailleurs fait des émules dans la famille ! Notamment avec William, père possessif qui a du mal à voir sa fille grandir. L’équilibre d’une des plus belles familles de Sète est néanmoins en péril en ce moment… Une terrible découverte à propos de Sofia est en train de semer la zizanie. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.