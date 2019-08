Le destin de Thomas

De nombreux rebondissements sont venus chambouler la vie de Thomas. À commencer par des ossements humains retrouvés par Philippe Lazzari. Après les avoir découverts, ce dernier les a changés de place en les enterrant dans la forêt. Le commandant Martin en informe Chloé et Thomas Delcourt. Il est formel, il s’agit de Guillaume, le frère de Thomas. Il accuse le père de Victoire de l’avoir tué ! Thomas reçoit des colis suspects et demande à ce qu’on mente pour lui et menace Ulysse de le virer. Pris de panique, l’associé du Spoon kidnappe Tristan ! La police l’embarque au poste de police où il est interrogé. Mais il craque et prend en otage un officier et le menace de le tuer… Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.