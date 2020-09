Le diagnostic de Céleste - DNA du 16 septembre 2020 en avance

Plus de peur que de mal pour Chloé et Alex ! Après avoir couru aux urgences pour s’assurer de l’état de santé de leur fille Céleste, les parents Delcourt sont rassurés en apprenant que ses examens n’ont relevé aucune anomalie. Cependant, Marianne souhaite en savoir davantage sur les réelles circonstances de ce malheureux incident. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.