Le dilemme de Karim... - DNA du 21 août 2020 en avance

Karim craque et fait part de son dilemme à Chemsa. Karim n'est pas un flic véreux. C'est un flic et un homme droit. Mais aujourd'hui, il est face à un choix cornélien. Que faire quand sa fille risque sa vie ? Etre un bon père ou être un bon flic ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.