Le message de Lorie Pester : "J’ai des fans supers et qui sont vraiment bienveillants"

Lorie Pester, connue pour son personnage de Lucie Salducci dans la série Demain nous appartient, a annoncé mettre sa carrière entre parenthèses pendant une année. Une période durant laquelle la jeune a prévu de sillonner l’hexagone pour donner plusieurs concerts dans les mois à venir. Dans cette vidéo, l’actrice et chanteuse remercie ses nombreux fans, pour leur bienveillance et leur compassion. Une chose est sûre, Lorie Pester va revenir : "J’aime cette série, j’aime Lucie. Je vais revenir, ça c’est certain !". Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient sur TF1.