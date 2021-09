Le passé de Clément ressurgit - DNA du 13 septembre 2021 en avance

Dépitée, Chloé apprend par Martin que Clément dealait à Agnès Varda. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été renvoyé de son ancien lycée. La police récupère de la drogue auprès de Nathan pour l'analyser et tenter de remonter jusqu'au fournisseur. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.