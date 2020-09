Le point sur l'état de santé de Nina ! - DNA du 7 août 2020 en avance

Karim et ses collègues viennent enfin de mettre la main sur son ravisseur et ainsi de retrouver sa fille Nina en vie. La petite fille doit cependant passer une batterie d’examens pour savoir s’il elle a subit différentes violences. William vient à la rencontre de Lou et Karim pour les informer des résultats. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.