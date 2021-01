Le propriétaire de la chevalière identifié - DNA du 15 janvier 2021 en avance

Anna a retrouvé le bijoutier qui a créé la bague retrouvée chez Franck. Avec Sandrine, elles le contactent et obtiennent le nom de l'acheteur : un certain Noé De Cotrières. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.