Le résumé de l'intrigue "Crime parfait"

Olivier Doucet disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Alors que Garance, sa fille et Clémentine, son ex-femme commencent à s’inquiéter, Maxime est arrêté par la police pour être interrogé après un témoignage contre lui… Les charges s’accumulent contre le jeune lycéen et il se voit incarcéré jusqu’à sa comparution pour le meurtre d’Olivier. Pendant ce temps, Garance découvre que son père est encore en vie et que tout cela n’est qu’une macabre mise-en-scène dans le seul but de faire accuser Maxime. Pris de remords, Olivier souhaite se dénoncer mais Garance et Clémentine finissent par le convaincre de faire croire à un enlèvement. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.