Le résumé de l'intrigue "Disparition"

Découvrez le résumé de l’intrigue autour de la disparition de Valérie. Depuis son arrivée à Sète, Valérie n’est pas heureuse dans sa nouvelle vie. Son couple avec Antoine va mal et ils décident de partir en vacances en bateau avec leur fils Souleymane. Seulement, juste avant de partir Valérie apprend qu’Antoine la trompe avec Rose. Une fois en mer, le bateau a un accident et chavire. Antoine et Souleymane parviennent à être secourus mais Valérie, qui aurait utilisé le canot de survie, reste introuvable. L’enquête débute et chaque nouvel indice laisse à pense qu’Antoine aurait provoqué l’accident pour tuer Valérie. Entre temps, Souleymane apprend pour Rose et Antoine et décide de dénoncer son père à la police. A la suite de cela le jeune homme a des visions ou il voit sa mère encore en vie, échouée sur une plage. Et il ne s’est pas trompé ! Valérie vient d’être retrouvée sur les côtés Algériennes, totalement amnésique. Elle ne se souvient plus de qui elle ni de ce qu’il s’est passé sur ce bateau… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.