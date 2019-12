Le résumé de l'intrigue "Incendie"

Chloé avait préparé un anniversaire surprise grandiose à Alex. Seulement, peu de temps avant la soirée, un drame s’empare des festivités. Tout devait se dérouler au Mas mais un incendie en a décidé autrement… Alex, Maxime et Bart aperçoivent un départ de flammes, tout à coup les explosions s’enchainent et le Mas s’embrase en quelques instants. Ce n’est pas moins d’une dizaine de Sétois qui sont bloqués dans les flammes. L’intervention héroïque des pompiers Sétois permettront d’éviter la mort à de nombreux personnages. Cependant, Chloé et Flore, blessées grièvement, sont passées à un rien de la mort. Cet événement tragique va tout de même déchirer les familles et les amitiés. D’autant plus que la police vient de découvrir que l’incendie est d’origine criminelle. Après des semaines d’enquête et de péripéties, le coupable vient de se dénoncer. Heureusement, cette histoire tragique vient tout de même de connaître un événement heureux. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.