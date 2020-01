Le résumé de l'intrigue "Origines"

Une simple curiosité de Leila vient de détruire la famille Daumier. Elle apprend tout d’abord que son compagnon Samuel a couché il y a 15 ans avec Aurore qui avait donc trompé son mari William, ami de Samuel. De cette première révélation Leila décide de mener son enquête sur cette aventure passée. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle s’aperçoit que de cette histoire il y eu une conséquence… la naissance de Sofia, dont William est censé être le père. Cette révélation sur le véritable père biologique de Sofia s’ébruite et tout le monde finit par être au courant. La jeune fille, en pleine adolescence, va devoir apprendre à gérer cette nouvelle, d’autant plus que William pense à quitter Aurore et qu’il refuse de voir Samuel s’approcher de Sofia. Samuel est pourtant bien décidé à construire une relation avec celle dont il vient d’apprendre qu’il est le père biologique. Sofia va-t-elle laisser une chance à Samuel de la connaître sans exclure William, celui qui l’a élevé et aimé d’un amour paternel depuis sa naissance ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.