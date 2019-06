Le résumé de l'intrigue "Toxique"

Après avoir commis une erreur médicale, Victoire ne semble plus être dans son état normal et finit par perdre connaissance à l’hôpital. Selon les résultats d’analyses, elle a été empoisonnée ! Alors que des soupçons pèsent sur Amanda, Victoire reconnait dans une vidéo de surveillance, Thibault, le fils d’une patiente décédée avec qui elle a eu une relation sexuelle. Celui-ci est arrêté par Martin alors qu’il était sur le point de lui injecter une dose d’un poison mortelle. Malgré tout, la jeune médecin ne voit aucune amélioration de son état de santé et le Docteur William Saunier lui diagnostique une méningite bactérienne. Victoire se voit hospitaliser en chambre stérile avec sa sœur, Sandrine, également souffrante. Après plusieurs jours d’hospitalisation et autant de complications les deux femmes guérissent mais le traitement laisse des séquelles à Victoire, qui n’a plus aucun souvenir de l’année qui vient de se dérouler mais grâce à la patience de Georges, elle parvient à se remémorer son passé et ses sentiments pour le jeune policier. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.