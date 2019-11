Après plusieurs mois d’absence, Karim est de retour à Sète ! Anna le croise par hasard au Spoon et semble perturbée par ses retrouvailles… Karim ne sait pas encore s’il prêt à reprendre son poste au commissariat. Anna annonce à son ancien petit-ami qu’elle habite désormais en collocation avec Victoire et Georges, à la place de Lucie. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.