Le scooter de Clément retrouvé - DNA du 17 septembre 2021 en avance

La police retrouve le scooter de Clément au coeur d'une falaise et procède à des recherches d'empruntes sur le véhicule. Quelques temps après, Martin et Sara se rendent chez les Roussel pour arrêter Jordan !