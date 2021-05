Le ton monte entre Clémentine et Sacha ! - DNA du 4 mai 2021 en avance

En revenant sur leur violente dispute de la veille, Sacha et Clémentine ravivent de nouveaux désaccords dans leur échange. Clémentine exige de savoir ce qu’a fait Sacha avec les 20 000 euros de la cagnotte. A Frontignan, Océane et Gaspard regrettent l’absence de leur père. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.