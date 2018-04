Léonard Vallorta fait une déclaration accablante (épisode 195)

Anna fait une découverte qui pourrait bien tout chambouler au sein du bureau du maire. Elle révèle à Flore que son beau-père et ancien maire Léonard Vallorta a truqué les élections en bourrant les urnes et que la nouvelle va bientôt sortir dans la presse. Pour se racheter, Léonard décide d’enregistrer une vidéo où il avoue tout et dédouane sa belle-fille. Anna aura l’exclusivité de cette révélation, Léonard ne voulant traiter qu’avec elle. Mais ce geste suffira-t-il à rattraper les actes malhonnêtes de l’ancien maire de Sète ? Extrait de l’épisode 195 de Demain nous appartient.