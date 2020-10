Les adieux déchirants de Leïla et Samuel !

Seul à son domicile, Samuel reçoit la visite inattendue de Leïla. Cette dernière ne pouvait pas quitter Sète sans lui dire un dernier mot. Une histoire d'amour passionnée comme ils l'ont vécu, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain ! Malgré leur magnétisme et leurs sentiments palpables, Leïla et Samuel doivent faire face à des adieux pour le moins déchirants…