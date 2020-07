Les derniers mots de Laura - DNA du 3 août 2020 en avance

La température de Laura est remontée. La jeune fille est au plus mal. Sa mère adoptive commence à être très inquiète et prend conscience que Laura est entrain de mourir. Cependant le père de Laura refuse de voir la vérité en face et il est pour lui hors de question de l’emmener à l’hôpital. Il ne le sait pas mais Laura vit ses derniers instants… Elle utilise le peu de force qu’il lui reste pour appeler Luke et lui livrer ses dernières paroles. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.