Les Doucet apprennent l'horrible vérité... - DNA du 25 juin 2021 en avance

Karim est chargé d'annoncer une bien triste nouvelle à Olivier et Garance Doucet : le cadavre de Clémenitine a bel et bien été retrouvé. William n'est pas franchement ravi du retour de sa soeur à Sète. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.