Les Girard face à la terrible vérité - DNA du 21 mai 2021 en avance

Solenne et Ben ne décolèrent pas contre leur père : ce dernier mène une double vie depuis toujours ! Tristan n'était pas au courant lui non plus et tombe des nues. Il essaye tant bien que mal de réconforter ses neveux : Sacha les aime malgré tout. La blessure est cependant trop forte... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.