Les "ravisseurs" demandent une rançon en échange d’Olivier… (épisode 501)

Clémentine se rend au poste de police où Aurore et Martin écoutent sa déposition. En effet, elle aurait reçu une mystérieuse clef USB avec une lettre exigeant une rançon de 15 000€ en échange d'Olivier. Les "ravisseurs" ont donné une date et une adresse de rendez-vous. Si l'argent n'est pas remis ou si la police s'en mêle, Olivier sera tué. Martin se veut rassurant, il va lancer la procédure adéquate pour retrouver Olivier sain et sauf. Clémentine va-t-elle être démasquée ? Olivier va-t-il se rendre ?