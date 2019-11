Les retrouvailles de Victoire et Georges !

Solène est rentrée de l’Islande plus tôt que prévu à cause de l’incendie. Une fois arrivée à Sète, elle se languit de retrouver Georges. Elle décide d’aller lui faire la surprise de le retrouver à la sortie du commissariat. Un moment fort où les deux amoureux se retrouvent, s’embrassent passionnément et apprécient pleinement cette parenthèse heureuse et intense ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.