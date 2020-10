L'état de Georges s'aggrave - DNA du 27 octobre 2020 en avance

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Georges. Le muscle de sa jambe présente un œdème et la douleur n'a pas l'air de vouloir s'estomper. La morphine n'a aucun effet et Victoire manque de solutions pour soulager son homme. Georges est à bout de forces, il faut faire vite…